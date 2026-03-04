Le maglie dell'Italia più amate: dal 2006 al 2020, la classifica

Anche le maglie Italia 2002, 1998 e 2020 rientrano nella top 5 e sono tutte associate a momenti memorabili. La maglia del 2002 ha registrato un aumento delle ricerche del 136% nell’ultimo anno. Presenta uno stile più moderno rispetto ad altri kit ed è celebre per essere stata indossata da Francesco Totti, autore del golden goal nella fase a eliminazione diretta contro la Corea del Sud ai Mondiali 2002. La maglia del 1998 ha visto una crescita di popolarità del 62% nell’ultimo anno e si distingue per un look vintage con colletto a V in stile polo. È rimasta memorabile anche per le prestazioni di Roberto Baggio e il suo ruolo di leadership nel torneo di quell’anno. Infine, la maglia del 2020 è legata alla vittoria dell’Italia a Euro 2020 (disputato nel 2021), indossata nella finale contro l’Inghilterra che ha regalato agli Azzurri il secondo titolo europeo.