Le maglie dell'Italia più amate: dal 2006 al 2020, la classifica

Azzurri in campo il 26 marzo, cresce l’attesa per la nuova divisa ispirata al 2006
La prossima partita dell’Italia, in programma il 26 marzo, sarà decisiva nella corsa alla qualificazione ai Mondiali di quest’estate e l’interesse per la maglia della Nazionale è in forte crescita. Lanciata lo scorso novembre, nell’ultimo mese le ricerche Google in Italia per “maglia calcio 2026” sono aumentate del 336%, con l’avvicinarsi delle fondamentali qualificazioni. La maglia home dell’Italia 2026 trae ispirazione dalla divisa vincitrice dei Mondiali 2006, celebrando i 20 anni da quello storico trionfo. Una nuova analisi di JD Sports rivela che la maglia originale del 2006 continua a essere la più amata tra tutte le divise della Nazionale italiana degli ultimi 30 anni.
Anche le maglie Italia 2002, 1998 e 2020 rientrano nella top 5 e sono tutte associate a momenti memorabili. La maglia del 2002 ha registrato un aumento delle ricerche del 136% nell’ultimo anno. Presenta uno stile più moderno rispetto ad altri kit ed è celebre per essere stata indossata da Francesco Totti, autore del golden goal nella fase a eliminazione diretta contro la Corea del Sud ai Mondiali 2002. La maglia del 1998 ha visto una crescita di popolarità del 62% nell’ultimo anno e si distingue per un look vintage con colletto a V in stile polo. È rimasta memorabile anche per le prestazioni di Roberto Baggio e il suo ruolo di leadership nel torneo di quell’anno. Infine, la maglia del 2020 è legata alla vittoria dell’Italia a Euro 2020 (disputato nel 2021), indossata nella finale contro l’Inghilterra che ha regalato agli Azzurri il secondo titolo europeo.