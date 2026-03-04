1 di 17
NAZIONALE

Le maglie dell'Italia più amate: dal 2006 al 2020, la classifica

Azzurri in campo il 26 marzo, cresce l’attesa per la nuova divisa ispirata al 2006

04 Mar 2026 - 16:42
17 foto

La prossima partita dell’Italia, in programma il 26 marzo, sarà decisiva nella corsa alla qualificazione ai Mondiali di quest’estate e l’interesse per la maglia della Nazionale è in forte crescita. Lanciata lo scorso novembre, nell’ultimo mese le ricerche Google in Italia per “maglia calcio 2026” sono aumentate del 336%, con l’avvicinarsi delle fondamentali qualificazioni. La maglia home dell’Italia 2026 trae ispirazione dalla divisa vincitrice dei Mondiali 2006, celebrando i 20 anni da quello storico trionfo. Una nuova analisi di JD Sports rivela che la maglia originale del 2006 continua a essere la più amata tra tutte le divise della Nazionale italiana degli ultimi 30 anni.

Anche le maglie Italia 2002, 1998 e 2020 rientrano nella top 5 e sono tutte associate a momenti memorabili. La maglia del 2002 ha registrato un aumento delle ricerche del 136% nell’ultimo anno. Presenta uno stile più moderno rispetto ad altri kit ed è celebre per essere stata indossata da Francesco Totti, autore del golden goal nella fase a eliminazione diretta contro la Corea del Sud ai Mondiali 2002. La maglia del 1998 ha visto una crescita di popolarità del 62% nell’ultimo anno e si distingue per un look vintage con colletto a V in stile polo. È rimasta memorabile anche per le prestazioni di Roberto Baggio e il suo ruolo di leadership nel torneo di quell’anno. Infine, la maglia del 2020 è legata alla vittoria dell’Italia a Euro 2020 (disputato nel 2021), indossata nella finale contro l’Inghilterra che ha regalato agli Azzurri il secondo titolo europeo.

LA CLASSIFICA

  • 1) MAGLIA ITALIA 2006
  • 2) MAGLIA ITALIA 2024
  • 3) MAGLIA ITALIA 2002
  • 4) MAGLIA ITALIA 1998
  • 5) MAGLIA ITALIA 2020
nazionale
italia
maglia
kit

