Nazionale, Tonali e l'obiettivo Mondiale: "Ansia e pressione, ma è il bello del calcio"
Il centrocampista del Newcastle pensa già al playoff con l'Italia e racconta anche il rapporto speciale con Gattuso
"Il playoff sarà una delle partite più importanti degli ultimi anni, dobbiamo giocarla in maniera perfetta. Ogni giorno sale di più la pressione, ma è il bello del calcio. Dobbiamo arrivare a quel momento al 100% e andare al Mondiale". Così Sandro Tonali in un'intervista ai microfoni di Sky Sport in vista della partita tra la Nazionale e l'Irlanda del Nord per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. "Gattuso? Ci siamo visti a Londra, siamo stati bene ed è sempre bello riunirsi anche in un momento che non è di calcio. Ha fatto piacere a tutti, abbiamo parlato di calcio ma credo che a tutti i giocatori abbia fatto bene", ha aggiunto. "Non lo conoscevo di persona, ma mi ha dato tanto perché prendevo esempio da lui per come giocava. È una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo e noi abbiamo bisogno di uno così. È la realtà. Ci sta dando tanto e ci darà tanto, lavora con tutto se stesso con il suo staff per questo obiettivo", ha concluso Tonali.