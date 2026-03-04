Nazionale, Tonali e l'obiettivo Mondiale: "Ansia e pressione, ma è il bello del calcio"

"Il playoff sarà una delle partite più importanti degli ultimi anni, dobbiamo giocarla in maniera perfetta. Ogni giorno sale di più la pressione, ma è il bello del calcio. Dobbiamo arrivare a quel momento al 100% e andare al Mondiale". Così Sandro Tonali in un'intervista ai microfoni di Sky Sport in vista della partita tra la Nazionale e l'Irlanda del Nord per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. "Gattuso? Ci siamo visti a Londra, siamo stati bene ed è sempre bello riunirsi anche in un momento che non è di calcio. Ha fatto piacere a tutti, abbiamo parlato di calcio ma credo che a tutti i giocatori abbia fatto bene", ha aggiunto. "Non lo conoscevo di persona, ma mi ha dato tanto perché prendevo esempio da lui per come giocava. È una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo e noi abbiamo bisogno di uno così. È la realtà. Ci sta dando tanto e ci darà tanto, lavora con tutto se stesso con il suo staff per questo obiettivo", ha concluso Tonali.