Tonali tra Nazionale e mercato: dopo il tampone, Mancini deciderà se liberarlo

Nazionale e mercato. Sandro Tonali è diviso tra presente e futuro in questi giorni e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta decisiva per sbloccare la situazione. Chiamato da Mancini per le due partite di Nations League contro Bosnia e Olanda, il centrocampista del Brescia è stato sottoposto al secondo tampone e, se il risultato dovesse essere negativo, presto potrebbe raggiungere il resto del gruppo a Coverciano. Ammesso che il ct nel frattempo non decida di liberarlo dalla convocazione, consentendogli di svolgere subito le visite mediche col Milan e completare le operazioni per il trasferimento in rossonero.

Al momento, del resto, la posizione della Federazione su Tonali è chiara: a decidere sarà Mancini. Al ct, al netto dell'esito del tampone, spetterà infatti l'ultima parola sul mediano, che potrebbe raggiungere il resto della squadra per gli impegni della Nazionale oppure andare a Milano a sbrigare le ultime pratiche per il passaggio alla corte di Pioli. Tutto, insomma, dipenderà dal referto del test e dalla necessità di avere il giocatore in rosa per le gare contro Bosnia e Olanda. Dettagli che definiranno le prossime mosse di Tonali.

Intanto a Coverciano c'è grande attesa anche per l'esito del tampone di Jorginho, che a breve, verificata la negatività ormai quasi certa, dovrebbe unirsi al gruppo azzurro per completare la rosa a disposizione del ct in vista delle gare di Nations League.