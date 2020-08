Milan, giovedì visite mediche per Tonali: la firma venerdì

MANOVRE ROSSONERE

Via al countdown per Sandro Tonali al Milan. Il regista classe 2000 effettuerà le visite mediche per i rossoneri giovedì 3 settembre, il giorno dopo la firma sul contratto. Il centrocampista ormai ex Brescia arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di circa 35 milioni di euro bonus inclusi.

Tonali guadagnerà 2,2 milioni di euro più bonus, mentre il Milan ne verserà subito 10 nelle tasche di Cellino per il prestito oneroso, più altri 15 per il riscatto, ai quali potrebbero aggiungersene ulteriori 10 di bonus in base agli obiettivi raggiunti. Inoltre nell'accordo è stato inserito un 10% a favore delle Rondinelle sulla futura rivendita.

Chiuso Tonali, ora i rossoneri possono concentrarsi sul ritorno di Bakayoko: l'affare è ben avviato e anche in questo caso si sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto. A dare una mano al Milan c'è sicuramente la volontà del francese, deciso a lasciare il Chelsea e fare ritorno nella squadra che più di ogni altra ha saputo esaltarne le caratteristiche.