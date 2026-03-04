Maguire condannato di nuovo a 15 mesi in Grecia: colpa di una rissa a Mykonos

Il difensore dell'Inghilterra e del Manchester United, Harry Maguire, è stato condannato a 15 mesi di carcere (nella prima sentenza erano stati 21) con sospensione condizionale da un tribunale greco per un incidente avvenuto nel 2020 a Mykonos. Lo ha riferito Sky Sports. Nel 2020, Maguire è stato riconosciuto colpevole di ripetute lesioni personali, tentata corruzione e violenza contro dipendenti pubblici dopo il suo arresto in una rissa in cui due agenti di polizia sono stati aggrediti. I legali dell'ex Leicester hanno annunciato che faranno ricorso alla Corte Suprema greca: il centrale ha sempre respinto le accuse in maniera netta. Non a caso il 32enne ha più volte detto no alla possibilità di chiudere il caso versando del denaro.