Inter, Bonny punta il derby: il francese cerca il recupero lampo

04 Mar 2026 - 17:34
Chivu l'ha detto nel post partita di Como-Inter: "Siamo in emergenza: per il derby dovremo fare la conta di chi sta bene". L'allarme riguarda in particolare il reparto offensivo nerazzurro: Lautaro ne avrà ancora per un po' dopo l'infortunio rimediato nell'andata contro il Bodo, mentre Bonny era uscito malconcio dalla gara casalinga contro il Genoa.
E le buone notizie verso la sfida al Milan riguardano proprio il francese: secondo quanto filtra da Appiano il piano di recupero dell'ex Parma sta andando per il meglio. L'obiettivo sarebbe tornare in gruppo per venerdì, a due giorni dal big match contro i rossoneri. Domani, giovedì, la sqaudra non si allenerà. 

Per Chivu il recupero di Bonny sarebbe di grande aiuto: con Lautaro sicuramente out, il tecnico romeno potrebbe avere almeno un attaccante di ruolo da portarsi in panchina per dare fiato a Thuram e Pio Esposito che corrono veloci verso una maglia da titolare nel derby. 

