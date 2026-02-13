Vergara, dall'azzurro Napoli alla Nazionale: Gattuso lo invita a cena e ci pensa per i playoff

Vergara, che notte: primo gol in Champions in Napoli-Chelsea
Continua il momento d'oro del classe 2003: dopo i gol a Chelsea, Fiorentina e Como potrebbe arrivare la prima convocazione con l'Italia
Nel maggio 2003 arrivava nei cinema italiani "Una settimana da Dio", l'esilarante film in cui Jim Carrey riceve poteri sovrannaturali per sette giorni. Soltanto pochi mesi prima, a gennaio dello stesso anno, veniva alla luce Antonio Vergara. Oggi, 23 anni dopo, è il ragazzo di Frattaminore a vivere la sua personalissima "Settimana da Dio". Dal gol in Champions al Chelsea fino a quello in Coppa Italia al Como, intervallato da quello alla Fiorentina, in realtà sono passati 12 giorni e i "poteri" di Antonio non accennano a diminuire, anzi. Ora per lui si potrebbe profilare addirittura una clamorosa convocazione in Nazionale: Rino Gattuso ha invitato anche lui alla cena in programma con tutti gli azzurri del Napoli (Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo) e lo valuta con attenzione in vista dei playoff di marzo.
Un momento di forma psicofisica d'oro per il ragazzo di Napoli che sembra essere sbocciato tutto a un tratto: soltanto un mese fa era impossibile o quasi anche solo pensare che Vergara potesse essere arruolato già per le sfide che determineranno la partecipazione o meno dell'Italia ai prossimi Mondiali. Oggi invece il paradigma è ribaltato: viene difficile pensare a un'Italia senza Vergara. Soprattutto perché mai come in questo momento Gattuso ha bisogno di giocatori tecnici e di estro: Zaccagni è ai box, Orsolini appannato. Ecco allora che la candidatura di Antonio prende quota.
