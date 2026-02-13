Vergara, dall'azzurro Napoli alla Nazionale: Gattuso lo invita a cena e ci pensa per i playoff

Nel maggio 2003 arrivava nei cinema italiani "Una settimana da Dio", l'esilarante film in cui Jim Carrey riceve poteri sovrannaturali per sette giorni. Soltanto pochi mesi prima, a gennaio dello stesso anno, veniva alla luce Antonio Vergara. Oggi, 23 anni dopo, è il ragazzo di Frattaminore a vivere la sua personalissima "Settimana da Dio". Dal gol in Champions al Chelsea fino a quello in Coppa Italia al Como, intervallato da quello alla Fiorentina, in realtà sono passati 12 giorni e i "poteri" di Antonio non accennano a diminuire, anzi. Ora per lui si potrebbe profilare addirittura una clamorosa convocazione in Nazionale: Rino Gattuso ha invitato anche lui alla cena in programma con tutti gli azzurri del Napoli (Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo) e lo valuta con attenzione in vista dei playoff di marzo.