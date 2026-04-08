Tante spiegazioni, tante ricette poi si scopre che nemmeno il 30% dei titolari in Serie A è italiano

Nemmeno il 30% dei titolari dell'ultima giornata di Serie A era italiano. Dopo una settimana a piangersi addosso per l'eliminazione della Nazionale dal Mondiale, la terza di fila, ecco che la spiegazione è lì, a portata di mano. Quanta scelta ha un ct, chiunque esso sia? Non si gioca più per strada, i bambini li mandano subito nelle scuole calcio, non si cresce più negli oratori, ai giovani si insegna troppa tattica, ci sono generazioni di piccoli italiani che non hanno mai visto gli azzurri in una Coppa del mondo... Fiumi di parole che però nascondono la ragione più logica: la sentenza Bosman. Emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 15 dicembre 1995, ha di fatto proibito alle leghe di porre un tetto al numero di stranieri. Restò in vigore solo il limite per i calciatori extracomunitari. La Serie A, tra i campionati big, è quello con più calciatori provenienti dall'estero, ma le percentuali degli altri non sono tanto distanti, anzi variano di pochissimo. Premier e Ligue 1 hanno in pratica gli stessi numeri nostri, la Bundesliga è poco sotto e solo la Liga ha i talenti locali in vantaggio (circa il 60%).