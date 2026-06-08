Ritorno al futuro: Mancini fa il bis sulla panchina azzurra, firma vicina. Ma c'è l'incognita elezioni Figc

L'allenatore marchigiano, 62 anni a novembre, ha un contratto fino al 2028 con l'Al Sadd, con cui ha vinto il campionato in Qatar, ma rescinderlo non sarebbe un problema. L’accordo con la federazione, che offre circa 2 milioni l'anno più bonus, non sarebbe un problema (lo sarebbe invece per Conte, ndr), ma sarà più difficile riconquistare una tifoseria che, dopo la grande gioia di Euro 2021, lo aveva visto salutare all'improvviso l'Italia per andare a guadagnare molto di più sulla panchina dell'Arabia Saudita prima dell'avventura qatariota. Una mossa che lo stesso Mancini negli ultimi mesi ha ammesso diverse volte essere stata un errore, aggiungendo a più riprese l'amore per i colori azzurri.