Europei Under 17: i volti dei protagonisti della giovine Italia di Franceschini

© Getty Images | Italia under 17
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Impresa dell'Italia U17, che sale sul tetto d'Europa dopo aver battuto il Belgio e permettendo agli azzurrini di portare a casa il secondo Europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari gli Azzurrini prevalgono ai calci di rigore: ancora decisivo Lupo con una parata, dopo i tre penalty parati nella semifinale con la Spagna, poi il tiro dal dischetto decisivo di Perillo che vale il titolo