AMICHEVOLE

Amichevoli, Grecia-Italia 0-1: decide ancora Esposito, Baldini fa 2 su 2

A Creta stesso risultato e stesso marcatore del match col Lussemburgo: espulso Reggiani, ma gli Azzurri resistono

07 Giu 2026 - 23:11
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Seconda vittoria in altrettante amichevoli per la giovanissima Italia di Silvio Baldini: il risultato è lo stesso col Lussemburgo, 1-0, così come il marcatore, Pio Esposito, che a Creta punisce la Grecia. Stavolta, l'attaccante dell'Inter colpisce al 18' e con un destro in area, battendo Vlachodimos anche grazie a una deviazione. A inizio ripresa, gli azzurri centrano una traversa, poi restano in dieci: Reggiani, entrato al 55', si fa espellere 13 minuti dopo. Gli ellenici sbattono sul palo nel finale, gli Azzurri resistono e portano a casa un altro successo post eliminazione dal Mondiale.

L'Italia di Silvio Baldini si conferma giovane, spregiudicata, a tratti bella, ma soprattutto impenetrabile e vincente. Dopo l'1-0 col Lussemburgo arriva quello in Grecia, altro ottimo risultato per il ranking e per la fiducia di un gruppo che sicuramente cambierà con i prossimi impegni di settembre, ma intanto le basi ci sono. Rispetto alla prima amichevole, Baldini cambia solo due ragazzi: Ahanor per Favasuli ed Ekhator per Cherubini, ed è proprio il giocatore del Genoa a rendersi pericoloso per primo. Poi, la giocata che decide il match: proprio l'attaccante serve Esposito che controlla e con un destro deviato batte Vlachodimos, segnando il secondo gol nel giro di pochi giorni dopo quello al Lussemburgo. Intanto, dietro la difesa e Donnarumma reggono e all'intervallo è 1-0. Nella ripresa, gli Azzurri sfiorano addirittura il raddoppio, con Koleosho che prende la traversa.

Poi i cambi, ma non tutti fortunati: al 55' entra Reggiani che 13 minuti dopo trattiene Douvikas e lascia gli ospiti in dieci. Gli ellenici spingono e vanno vicini all'1-1 con Zafeiris che colpisce con un destro in area ma centra il palo con Donnarumma forse battuto. L'Italia non sta a guardare e prima sfiora il raddoppio con un destro a giro di Favasuli alzato in corner da Vlachodimos. Nel finale, la Grecia insiste ma non riesce a trovare il pareggio: l'Italia vince la seconda amichevole consecutiva. Il tutto a due settimane dal giorno che stabilirà il futuro del nostro calcio: le elezioni della Federcalcio che ci consegneranno un nuovo Presidente e, poco dopo, un nuovo ct. Ma il messaggio è chiaro: da questo gruppo si può ripartire.

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