Amichevoli, Grecia-Italia 0-1: decide ancora Esposito, Baldini fa 2 su 2

L'Italia di Silvio Baldini si conferma giovane, spregiudicata, a tratti bella, ma soprattutto impenetrabile e vincente. Dopo l'1-0 col Lussemburgo arriva quello in Grecia, altro ottimo risultato per il ranking e per la fiducia di un gruppo che sicuramente cambierà con i prossimi impegni di settembre, ma intanto le basi ci sono. Rispetto alla prima amichevole, Baldini cambia solo due ragazzi: Ahanor per Favasuli ed Ekhator per Cherubini, ed è proprio il giocatore del Genoa a rendersi pericoloso per primo. Poi, la giocata che decide il match: proprio l'attaccante serve Esposito che controlla e con un destro deviato batte Vlachodimos, segnando il secondo gol nel giro di pochi giorni dopo quello al Lussemburgo. Intanto, dietro la difesa e Donnarumma reggono e all'intervallo è 1-0. Nella ripresa, gli Azzurri sfiorano addirittura il raddoppio, con Koleosho che prende la traversa.