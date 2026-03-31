Europei U21, qualificazioni: l'Italia travolge 4-0 la Svezia

Come all'andata, l'Italia batte 4-0 la Svezia e di fatto blinda il secondo posto, ma il vero obiettivo sarà la sfida alla Polonia di ottobre. Intanto, a Boras, gli Azzurrini fanno vedere altri miglioramenti. A metà primo tempo è già 2-0: al 19', Lipani viene abbattuto in area e dal dischetto Koleosho non sbaglia. L'autore dell'1-0 si ripete tre minuti dopo sfruttando l'errore di Skoglund e recuperando palla, battendo poi Bishesari. Ndour avrebbe l'occasione di fare tris già nel primo tempo con uno dei suoi inserimenti, ma il 3-0 è rimandato a inizio ripresa: il giocatore della Fiorentina scappa sul filo del fuorigioco servito da Koleosho e chiude i conti. C'è tempo però anche per il poker di Lipani, che segna di testa su calcio di punizione battuto da Bartesaghi. Anche Comuzzo, sempre di testa, va vicino al gol, così come Ahanor, ma finisce 4-0. Prossimo match contro il fanalino di coda Armenia: sarà importante migliorare la differenza reti (+20 contro il +21 della Polonia), per poi tentare il sorpasso sui polacchi il 5 ottobre nell'ultima e decisiva gara del girone. La squadra di Baldini può andare agli Europei anche come miglior seconda (e al momento, con 21 punti, lo sarebbe per distacco), ma meglio non rischiare.