qualificazioni europei

Europei U21, qualificazioni: l'Italia travolge 4-0 la Svezia

A Boras è spettacolo degli Azzurrini: doppietta di Koleosho, in gol anche Ndour e Lipani

31 Mar 2026 - 20:30
© x

© x

L'Italia Under 21 travolge 4-0 la Svezia e consolida il secondo posto nel gruppo di qualificazione agli Europei, restando a -3 dalla capolista Polonia. A Boras, gli Azzurrini danno spettacolo: nel giro di 3 minuti, Koleosho fa doppietta, segnando su rigore al 19' e raddoppiando su errore della difesa scandinava al 22'. Nella ripresa, Ndour (50') e Lipani (63') chiudono i conti. Prossimo match contro l'Armenia a ottobre.

Come all'andata, l'Italia batte 4-0 la Svezia e di fatto blinda il secondo posto, ma il vero obiettivo sarà la sfida alla Polonia di ottobre. Intanto, a Boras, gli Azzurrini fanno vedere altri miglioramenti. A metà primo tempo è già 2-0: al 19', Lipani viene abbattuto in area e dal dischetto Koleosho non sbaglia. L'autore dell'1-0 si ripete tre minuti dopo sfruttando l'errore di Skoglund e recuperando palla, battendo poi Bishesari. Ndour avrebbe l'occasione di fare tris già nel primo tempo con uno dei suoi inserimenti, ma il 3-0 è rimandato a inizio ripresa: il giocatore della Fiorentina scappa sul filo del fuorigioco servito da Koleosho e chiude i conti. C'è tempo però anche per il poker di Lipani, che segna di testa su calcio di punizione battuto da Bartesaghi. Anche Comuzzo, sempre di testa, va vicino al gol, così come Ahanor, ma finisce 4-0. Prossimo match contro il fanalino di coda Armenia: sarà importante migliorare la differenza reti (+20 contro il +21 della Polonia), per poi tentare il sorpasso sui polacchi il 5 ottobre nell'ultima e decisiva gara del girone. La squadra di Baldini può andare agli Europei anche come miglior seconda (e al momento, con 21 punti, lo sarebbe per distacco), ma meglio non rischiare.

Leggi anche

Neymar l'idolo, i quattro passaporti: chi è Luca Koleosho, leader dell'under21 azzurro

italia u21
svezia
risultato
qualificazioni europei

Ultimi video

02:37
Gli azzurri nel 2014

Gli azzurri nel 2014

09:20
VIDEO VERON LAZIO STYLE MCH

Veron: "Alla Lazio ho ricordi bellissimi"

04:24
MCH PULLMAN BOSNIA MCH

La Bosnia è pronta: il pullman raggiunge lo stadio di Zenica fra gli applausi

01:40
MCH ARRIVO STADIO PULLMAN ITALIA MCH

A Zenica fumogeni, cori e qualche fischio: così l'Italia arriva allo stadio"

00:44
MCH PULLMAN ITALIA MCH

Il pullman degli azzurri lascia l'hotel e si dirige verso lo stadio

01:33
De Zerbi torna in Premier

De Zerbi torna in Premier

01:58
Mondiali, ultimi verdetti

Mondiali, ultimi verdetti

01:39
Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

02:23
Dzeko, l'Italia nel cuore

Dzeko, l'Italia nel cuore

01:41
Juve, tormentone Vlahovic

Juve, tormentone Vlahovic

01:34
Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

01:49
Il Milan cerca Pulisic

Il Milan cerca Pulisic

01:33
Milan, oggi ancora riposo

Milan, oggi ancora riposo

02:46
Inter-Roma e due leggende

Inter-Roma e due leggende

01:32
Lautaro contro Malen

Lautaro contro Malen

02:37
Gli azzurri nel 2014

Gli azzurri nel 2014

I più visti di Nazionale

DICH DIMARCO SCUSE DICH

Dimarco e l'esultanza: "Poco rispettoso essere ripreso"

DICH POLITANO VIVO AZZURRO DICH

Italia, Politano: "Con la Bosnia partire forte. Siamo un grande gruppo"

Gennaro Gattuso

La fiducia di Gattuso: "Servirà una grande Italia ma obiettivo alla portata. Siamo cresciuti molto, su Dzeko... "

Sergej Barbarez

Barbarez: "Parcheggeremo l'autobus in ogni caso. Non ci interessa cosa pensa l'Italia"

DICH ALBERTINI SU NAZIONALE DICH

Albertini: "Tonali uomo in più. Guardiamo avanti"

Gattuso in Grecia, Politano in B, Retegui sul campo... da hockey: gli Azzurri 12 anni fa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:00
Lecce: Banda in gruppo, differenziato per Coulibaly, Sottil e Veiga
21:59
Dramma in Croazia U21-Turchia U21-: il ct turco Korkmaz crolla a terra dopo un malore
21:54
Altra serataccia per Bastoni: la dura legge di Turpin colpisce ancora
21:50
Federazione Iran: "Sulla partecipazione al Mondiale ci atterremo a decisione Fifa"
21:20
Capolavoro Pavlovic: segna in rovesciata con la Serbia