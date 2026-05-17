Sarri: "Mia era provocazione, non avrei lasciato Lazio sola"

17 Mag 2026 - 11:51
© Getty Images

© Getty Images

"La mia era una provocazione, i giocatori da soli in questa bolgia non li avrei mai mandati perchè ho troppo rispetto. La mia era una riflessione sugli errori della Lega, che non sta gestendo al meglio il nostro prodotto. Non sto parlando pro Lazio o pro Sarri, ma pro calcio". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn, a proposito delle sue dichiarazioni in occasione della finale di Coppa Italia sull'anticipo alle 12 della partita. "Oggi c'erano 5 partite con in ballo 70-80 milioni, si poteva fare un prodotto che potesse farci risalire e invece si giocano alle 12. Queste persone non sanno cosa sia il futuro dell'erba, non sanno cosa sia il calcio. Quindi meno politica sportiva e più gente di calcio", ha concluso Sarri.

Ultimi video

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

02:09
DICH PALLADINO PRE BOLOGNA DICH

Palladino: "A fine stagione ci sederemo e faremo le opportune valutazioni"

01:03
DICH ITALIANO PRE ATALANTA DICH

Italiano: "Se non per la classifica per l'orgoglio"

01:14
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso avvisa la squadra: "C'è la responsabilità di fare ancora partite serie"

01:32
DICH GASPERINI PRE DERBY DICH

Gasperini: "Bello giocare in contemporanea, meno alle ore 12"

00:20
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

00:59
DICH CUESTA PRE COMO 16/5 DICH

Cuesta: "Como fortissimo, ma il Parma andrà lì per vincere"

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

02:49
DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

02:45
Toro, lo scudetto '76

Toro, lo scudetto '76

01:42
Amarcord Napoli a Pisa

Pisa-Napoli: amarcord dei tempi di Diego

02:01
Inter, festa e saluti

Inter, festa e saluti

01:17
Polveriera Lazio-Sarri

Polveriera Lazio-Sarri

01:25
Gasp, profumo d'Europa

Gasp, profumo d'Europa

01:37
Una scossa per la rimonta

Milan, una scossa per rialzarsi

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

I più visti di Calcio

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:32
Napoli, McTominay ancora in doppia cifra nel segno di Hamsik
11:58
Juventus, i tifosi ricordano la piccola Alessia: "Continua a tifare da lassù"
11:51
Sarri: "Mia era provocazione, non avrei lasciato Lazio sola"
11:31
Milan: Cardinale negli spogliatoi di Marassi con Furlani e Tare
Wayne Rooney
11:29
Wayne Rooney, infortunio shock: rischia l'operazione alla mano