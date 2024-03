Spalletti si ispira all'Inter e si sta facendo un'idea sui 23 per Euro '24

Luciano Spalletti si ispirerà anche, se non soprattutto all'Inter in vista di Euro 2024. Lo ha confermato lo stesso ct che, non a caso, ha provato la difesa a tre nei due impegni degli azzurri in America, entrambi vinti al cospetto di Venezuela ed Ecuador. "Il calciatore che sa fare più ruoli è avvantaggiato nella convocazione - l'uscita del ct davanti ai media -. Il blocco squadra Inter è quello da cui prendiamo più calciatori, loro giocano a tre in difesa e dobbiamo tenerlo presente. Dobbiamo mettere a proprio agio i calciatori in base a come giocano nel loro club. E in questo senso siamo cresciuti rispetto alla prima amichevole col Venezuela. Dimarco, Di Lorenzo, Darmian sanno fare più cose, la nuova frontiera del calcio è questa: bisogna confrontarsi in più settori del campo e non solo in quello proprio. Anche Cambiaso mi è piaciuto. Il fattore della duttilità è fondamentale nella competizione estiva che giocheremo".