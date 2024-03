Italia, qualcosa si muove: la cura Spalletti inizia a dare frutti

Magari non ancora convincente, ma perlomeno vincente. L'Italia che torna dalla mini tournée americana regala più speranze che ambizioni, ma con la sensazione che in Germania potrebbe difendere con onore il titolo conquistato nel 2021. Non bisogna dimenticare che il ct Luciano Spalletti è alla guida degli Azzurri da soli sette mesi e che ha lavorato con il gruppo giusto una manciata di volte. Gli Europei sono praticamente alle porte ed è difficile chiedere di trasformare una squadra in via di assemblamento in una corazzata. Nemmeno Mancini aveva a disposizione tanti fuoriclasse, eppure è riuscito nell'impresa.