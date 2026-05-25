Alessandro Moggi piange la scomparsa della mamma: "Mi hai insegnato tutto"

"Ti voglio ricordare così. Così bella e così sorridente... È così difficile spiegare cosa si prova quando la tua mamma ti lascia. Una sensazione di vuoto assoluto, di impotenza. Come si dice "è la vita", ma la vita non ti prepara mai realmente alla fine della più bella storia di amore, quella tra una mamma e un figlio. Non lo puoi accettare". L'agente Alessandro Moggi, figlio di Luciano, piange la scomparsa della mamma e la ricorda con un post su Instagram. "Mi hai insegnato tutto, mi hai insegnato a vivere, a essere responsabile. Mi hai insegnato l’umiltà che ti caratterizzava in modo naturale. Mi hai trasmesso la tua gentilezza, la tua generosità e soprattutto la tua bontà d’animo senza eguali... Eri il fulcro per tutti noi. Hai tenuto unita la famiglia fino all’ultimo, combattendo come una vera guerriera. Era la tua missione. Ci hai reso migliori... Ti amo mamma".