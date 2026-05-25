Lega Serie A: ufficiali le date di Campionato e Coppa Italia

La Lega Serie A ha definito le date per il calendario della stagione sportiva 2026/2027. La Serie A inizierà domenica 23 agosto 2026 e si chiuderà domenica 30 maggio 2027. Due i turni infrasettimanali, mercoledì 28 ottobre e mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania. Quattro inoltre le domeniche dove il campionato lascerà spazio alle nazionali: 27 settembre e 4 ottobre, 15 novembre e 28 marzo. La Coppa Italia prenderà il via domenica 9 agosto con il turno preliminare, per poi avere in rapida successione i trentaduesimi il 16 agosto e i sedicesimi mercoledì 2 settembre. Ottavi a dicembre, quarti a febbraio, semifinali il 3 marzo e il 21 aprile. La finale si terrà invece mercoledì 19 maggio 2027.