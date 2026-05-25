Milan, RedBird: "Fallimento inequivocabile, ora profonda riorganizzazione"

25 Mag 2026 - 18:59
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© redbird

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"La deludente sconfitta di ieri sera (contro il Cagliari, ndr) ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile". Così si legge nella nota del Milan in cui si annuncia l'esonero di Massimiliano Allegri e la fine del rapporto con i tre dirigenti, Furlani, Tare e Moncada: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato la stagione in un fallimento".

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