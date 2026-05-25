Serie A, Giudice sportivo: 4 giornate a Grassi, 2 a Kabasele e Djuric

25 Mag 2026 - 17:53
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Il giudice sportivo di Serie A al termine della 38esima e ultima giornata di campionato ha squalificato per quattro giornate Alberto Grassi (Cremonese) "per avere, al 28' del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente". Due turni di stop invece a Christian Kabasele (Udinese) "per avere, al 19' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio a una gamba, senza conseguenze" e a Milan Djuric (Cremonese) "per essere, al 28' del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose". Un giornata di squalifica infine a David Okereke (Cremonese), Nicolas Valentini (Hellas Verona), Sascha Britschgi (Parma), Henrikh Mkhitaryan (Inter), Ylber Ramadani (Lecce), Jamie Vardy (Cremonese). Per quanto riguarda le ammende, multa di 15mila euro al Lecce, di 12mila euro alla Cremonese, di 4000 euro al Bologna, di 3000 euro all'Udinese, di 2000 euro alla Roma e di 1500 euro al Torino.

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