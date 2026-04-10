Italia, ufficiale il nuovo ct ad interim che sostituisce Gattuso

Come avevamo anticipato lo scorso 2 aprile, la Figc ha ufficializzato la nomina di Silvio Baldini come ct ad interim per le prossime due partite dell'Italia in attesa di un nuovo alleanore. Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff.