Qualificazioni Europeo U21: buona la prima per l’Italia, 2-1 sul Montenegro all’esordio

LA PARTITA

Inserita in un girone composto da Polonia, Svezia, Armenia, Macedonia del Nord e Montenegro, l’avventura dell’Italia Under 21 del neo-Ct Silvio Baldini incomincia da La Spezia, dove gli Azzurrini scendono in campo al Picco contro i montenegrini di Goran Perisic (guidati oggi in panchina dal vice Nikola Rakojevic). La prima formazione titolare scelta dal tecnico toscano vede Mascardi tra i pali e una difesa a quattro formata da Idrissi, Chiarodia, Marianucci e Palestra. A centrocampo Ndour, Lipani (nuovo capitano) e Pisilli, con Koleosho, Raimondo e Fini in attacco. Le novità sono tante, ma l’avvio per l’Italia è totalmente da dimenticare. Al 4’ Idrissi e Lipani pasticciano al limite della propria area di rigore e finiscono con l’innescare Kostic, che scarta rapidamente il regalo e porta il Montenegro sull’1-0. Gli Azzurrini provano ad abbozzare una reazione, ma al quarto d’ora è necessaria una bella parata di Mascardi per negare il raddoppio a Djukanovic e pochi istanti dopo anche un salvataggio sulla linea di porta di Idrissi.