Paolo Maldini e l'Italia, un legame storico che può rinnovarsi per donare nuova linfa alla Nazionale
Lo storico difensore del Milan è, dopo l'elezione di Malagò, uno dei principali candidati al ruolo di direttore tecnico della Nazionale Italianadi Umberto Porreca
© Getty Images
Paolo Maldini potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo vuole come dt dell'Italia. Questa è la notizia che rimbalza nelle ultime ore, e che vedrebbe uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera: quella Azzurra.
Cosa può portare
Paolo Maldini conosce la maglia Azzurra come pochissimi altri al mondo. Conosce il peso, la forza, la sente e l'ha vissuta. La sua presenza è talmente grande che anche altri storici giocatori, al suo cospetto, ammettono di avvertire soggezione. L'ha ammesso Sandro Nesta, che da suo amico lo chiama ancora Capitano, ma lo dimostra anche la faccia sognante del brasiliano Marcelo quando timidamente, con reverenza, gli si avvicina e gli chiede una foto dopo averlo visto in un ristorante. Il carisma di Maldini è tra i più rispettati e ammirati del mondo del calcio, ma non è solo una bandiera: è una persona competente, si è fatta le ossa da dirigente al fianco di Boban e vicino a Leonardo, ha sperimentato in prima persona il gestire una squadra da fuori, ha vinto e imparato quanto serve. Chi parla di lui nella sua esperienza vittoriosa come dirigente del Milan lo descrive come attento, presente, disponibile ad aiutare tutti e animato ancora da un feroce spirito battagliero. Il ruolo da DT della Nazionale non presuppone interventi sul mercato e sulla parte economica, bensì gestione del gruppo in concerto il CT, sviluppo del senso di coesione attorno alla maglia e rappresentanza carismatica. Chi meglio di lui?
Dove c'eravamo lasciati
La carriera da giocatore di Paolo Maldini in Azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Byron Moreno decise scientemente di eliminare l'Italia dai Mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento, nonostante la carriera da calciatore si sia protratta per ben altri sette anni, fino al maggio 2009, tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani. Ci ha provato Marcello Lippi al Mondiale 2006, lo voleva tra i leader dell'Italia che sarebbe diventata Campione del mondo sotto il cielo di Berlino. Maldini, che della dignità e della correttezza morale ha fatto più di un vanto, un marchio, disse no: non trovava corretto, dopo non aver preso parte all'intero ciclo di qualificazione nonché ai quattro anni precedenti, prendere il posto a un altro giocatore del gruppo. E così, ironia della sorte, le ultime versioni dell'Italia a vincere il Mondiale sono state quella precedente al suo esordio (1982) e quella successiva al suo ritiro (2006).
© Getty Images
Un legame che viene da lontano
Era il 6 gennaio 1960 quando il primo Maldini della storia esordì in Azzurro: si trattava, ovviamente, del grande Cesare Maldini. Il padre di Paolo, all'epoca appena ventottenne, militava già nel Milan da quasi un decennio e ne sarebbe divenuto capitano nel 1961. Fu l'inizio della storia dei Maldini con l'Italia, e "Paolino" come amava chiamarlo Cesare non era ancora venuto al mondo, evento che sarebbe accaduto solo otto anni dopo, il 26 giugno 1968. L'unione tra la famiglia Maldini e la Nazionale fu talmente incredibile e forte che il legame familiare si ripropose più e più volte nei decenni seguenti: nel 1986 Cesare allenava l'U21 dell'Italia e fu lui a far esordire Paolo. L'esordio con la maggiore, poi, fu una conseguenza distante solo due anni: Azeglio Vicini lo chiamò nel 1988. Il resto, come si dice, è storia: fu titolare inamovibile in qualunque Italia nei 14 anni successivi vivendo da protagonista centrale successi e dispiaceri: c'era ad Italia 90, c'era a Pasadena nel 1994 e fu il migliore giocatore di quella selezione dopo Roberto Baggio, c'era nel 1996 al triste Europeo disputato dagli Azzurri, c'era a scoprire il Fenomeno a Francia 98, c'era quando Wiltord scagliò sotto la traversa di Toldo uno dei palloni più dolorosi di sempre a Euro2000, c'era come detto nel 2002. 126 presenze in Azzurro in totale, terzo di sempre sopravanzato solo da Buffon e Cannavaro molto tempo dopo. Poi, il 14 ottobre 2024, ha esordito in Azzurro persino il figlio di Paolo e nipote di Cesare, Daniel Maldini. Un legame più che generazionale, un intreccio incredibile che ora, con l'eventuale ritorno del Capitano in Azzurro potrebbe trovare nuova linfa e aiutare una nazionale in difficoltà cronica a ritrovare il senso di sè stessa e l'importanza di portare quattro stelle sul petto...
© Getty Images