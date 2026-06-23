Paolo Maldini e l'Italia, un legame storico che può rinnovarsi per donare nuova linfa alla Nazionale

Era il 6 gennaio 1960 quando il primo Maldini della storia esordì in Azzurro: si trattava, ovviamente, del grande Cesare Maldini. Il padre di Paolo, all'epoca appena ventottenne, militava già nel Milan da quasi un decennio e ne sarebbe divenuto capitano nel 1961. Fu l'inizio della storia dei Maldini con l'Italia, e "Paolino" come amava chiamarlo Cesare non era ancora venuto al mondo, evento che sarebbe accaduto solo otto anni dopo, il 26 giugno 1968. L'unione tra la famiglia Maldini e la Nazionale fu talmente incredibile e forte che il legame familiare si ripropose più e più volte nei decenni seguenti: nel 1986 Cesare allenava l'U21 dell'Italia e fu lui a far esordire Paolo. L'esordio con la maggiore, poi, fu una conseguenza distante solo due anni: Azeglio Vicini lo chiamò nel 1988. Il resto, come si dice, è storia: fu titolare inamovibile in qualunque Italia nei 14 anni successivi vivendo da protagonista centrale successi e dispiaceri: c'era ad Italia 90, c'era a Pasadena nel 1994 e fu il migliore giocatore di quella selezione dopo Roberto Baggio, c'era nel 1996 al triste Europeo disputato dagli Azzurri, c'era a scoprire il Fenomeno a Francia 98, c'era quando Wiltord scagliò sotto la traversa di Toldo uno dei palloni più dolorosi di sempre a Euro2000, c'era come detto nel 2002. 126 presenze in Azzurro in totale, terzo di sempre sopravanzato solo da Buffon e Cannavaro molto tempo dopo. Poi, il 14 ottobre 2024, ha esordito in Azzurro persino il figlio di Paolo e nipote di Cesare, Daniel Maldini. Un legame più che generazionale, un intreccio incredibile che ora, con l'eventuale ritorno del Capitano in Azzurro potrebbe trovare nuova linfa e aiutare una nazionale in difficoltà cronica a ritrovare il senso di sè stessa e l'importanza di portare quattro stelle sul petto...