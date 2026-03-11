Ricaduta e niente ritorno in azzurro per Verratti: Gattuso sceglie Pisilli per i playoff
L'ex Psg, fuori da gennaio, era tornato ad allenarsi con l'Al Duhail ma non recupera in tempo. Virata sul 21enne della Roma per dare freschezza alla mediana
Niente da fare per il ritorno di Marco Verratti in nazionale in vista dei playoff di fine marzo. Il centrocampista attualmente impegnato in Qatar con l'Al Duhail, 33 anni, ha subito una ricaduta e non è in grado di rientrare in campo in questo mese.
Verratti non scende in campo dal 15 gennaio, ma da un paio di settimane era tornato ad allenarsi con la squadra, alimentando le speranze del Ct Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro era pronto a puntare al suo ritorno in nazionale per dare idee e regia a un centrocampo che poteva averne bisogno per la sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale in casa di Bosnia o Galles.
All'ex Psg una convocazione mancava dalla Nations League 2023 in Olanda e non era più stato chiamato nella gestione di Luciano Spalletti. Le condizioni fisiche precarie in vista del prossimo impegno costringono Gattuso a virare nelle scelte, un motivo in più per dare una chance a Niccolò Pisilli.
Il classe 2004 della Roma è reduce da momento molto positivo, coronato dal gol segnato alla Cremonese e all'assist servito a Wesley nella gara contro la Juventus. Pisilli aveva esordito in azzurro proprio allo stadio Olimpico nell'ottobre 2024, nella sfida di Nations League contro il Belgio, unica presenza in nazionale per lui fin qui.
Ha sicuramente caratteristiche diverse rispetto a Verratti, ma può fornire freschezza a una mediana che dovrà essere pronta alla gestione del possesso quanto alla battaglia in mezzo al campo. Ogni aiuto è necessario per una (ma si spera siano due) sfida da non sbagliare.