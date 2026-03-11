Ricaduta e niente ritorno in azzurro per Verratti: Gattuso sceglie Pisilli per i playoff

Verratti non scende in campo dal 15 gennaio, ma da un paio di settimane era tornato ad allenarsi con la squadra, alimentando le speranze del Ct Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro era pronto a puntare al suo ritorno in nazionale per dare idee e regia a un centrocampo che poteva averne bisogno per la sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale in casa di Bosnia o Galles.