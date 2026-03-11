NAZIONALE

Ricaduta e niente ritorno in azzurro per Verratti: Gattuso sceglie Pisilli per i playoff

L'ex Psg, fuori da gennaio, era tornato ad allenarsi con l'Al Duhail ma non recupera in tempo. Virata sul 21enne della Roma per dare freschezza alla mediana

11 Mar 2026 - 10:33
videovideo

Niente da fare per il ritorno di Marco Verratti in nazionale in vista dei playoff di fine marzo. Il centrocampista attualmente impegnato in Qatar con l'Al Duhail, 33 anni, ha subito una ricaduta e non è in grado di rientrare in campo in questo mese. 

Verratti non scende in campo dal 15 gennaio, ma da un paio di settimane era tornato ad allenarsi con la squadra, alimentando le speranze del Ct Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro era pronto a puntare al suo ritorno in nazionale per dare idee e regia a un centrocampo che poteva averne bisogno per la sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale in casa di Bosnia o Galles. 

All'ex Psg una convocazione mancava dalla Nations League 2023 in Olanda e non era più stato chiamato nella gestione di Luciano Spalletti. Le condizioni fisiche precarie in vista del prossimo impegno costringono Gattuso a virare nelle scelte, un motivo in più per dare una chance a Niccolò Pisilli

Il classe 2004 della Roma è reduce da momento molto positivo, coronato dal gol segnato alla Cremonese e all'assist servito a Wesley nella gara contro la Juventus. Pisilli aveva esordito in azzurro proprio allo stadio Olimpico nell'ottobre 2024, nella sfida di Nations League contro il Belgio, unica presenza in nazionale per lui fin qui. 

Ha sicuramente caratteristiche diverse rispetto a Verratti, ma può fornire freschezza a una mediana che dovrà essere pronta alla gestione del possesso quanto alla battaglia in mezzo al campo. Ogni aiuto è necessario per una (ma si spera siano due) sfida da non sbagliare. 

Leggi anche
Gennaro Gattuso

Gattuso ha già in testa l'Italia anti Irlanda del Nord, resta solo il dubbio Kean

nazionale
italia
gennaro gattuso
pisilli
marco verratti

Ultimi video

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

I più visti di Nazionale

Italia 2006

Le maglie dell'Italia più amate: dal 2006 al 2020, la classifica

Retegui e Pessina piegano Malta, l'Italia non brilla ma torna a vincere

Italia-Germania, 40 anni fa gli azzurri conquistavano il Mondiale 1982

Tonali e l'obiettivo Mondiale: "Ansia e pressione, ma per fortuna c'è Gattuso"

Nazionale, scatto di Gattuso: atteso l'incontro decisivo con Gravina. Idea Prandelli come dt

Spalletti: "Peccato, partita segnata dagli episodi. Il Belgio è stato fortunato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:30
Juve, senti Trezeguet: "Prendi Lewandowski e dai un'altra chance a David"
10:25
Udinese, lungo stop per Zemura per una lesione al bicipite
01:05
Coreografia da brividi per Osimhen: i tifosi del Gala fanno piangere il nigeriano
00:08
Allarme missili dall'Iran: interrotta la trasmissione sulla Champions in Qatar
23:56
Bayern Monaco, Kompany: "Troppo presto per dire che siamo ai quarti"