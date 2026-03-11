Udinese, lungo stop per Zemura per una lesione al bicipite

11 Mar 2026 - 10:25

Jordan Zemura ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo ha reso noto l'Udinese al termine dei controlli strumentali Il calciatore - informa il Club friulano - ha già ricominciato l'iter riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane. Secondo quanto trapela, la sosta ai box potrebbe protrarsi per almeno 45 giorni, con il rischio concreto che il laterale sinistro possa tornare disponibile soltanto per il mese di maggio. Per Kosta Runjaic la coperta sulle fasce si fa sempre più corta, dopo la rottura del crociato di Zanoli, la cui stagione è già finita. Già per la partita con la Juventus di sabato sera, ci sarà più spazio per il 20enne Arizala, in staffetta con Kamara, che è appena rientrato dopo un problema fisico. Sulla destra agirà Ehizibue.

Ultimi video

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:30
Juve, senti Trezeguet: "Prendi Lewandowski e dai un'altra chance a David"
10:25
Udinese, lungo stop per Zemura per una lesione al bicipite
01:05
Coreografia da brividi per Osimhen: i tifosi del Gala fanno piangere il nigeriano
00:08
Allarme missili dall'Iran: interrotta la trasmissione sulla Champions in Qatar
23:56
Bayern Monaco, Kompany: "Troppo presto per dire che siamo ai quarti"