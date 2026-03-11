Udinese, lungo stop per Zemura per una lesione al bicipite

Jordan Zemura ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo ha reso noto l'Udinese al termine dei controlli strumentali Il calciatore - informa il Club friulano - ha già ricominciato l'iter riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane. Secondo quanto trapela, la sosta ai box potrebbe protrarsi per almeno 45 giorni, con il rischio concreto che il laterale sinistro possa tornare disponibile soltanto per il mese di maggio. Per Kosta Runjaic la coperta sulle fasce si fa sempre più corta, dopo la rottura del crociato di Zanoli, la cui stagione è già finita. Già per la partita con la Juventus di sabato sera, ci sarà più spazio per il 20enne Arizala, in staffetta con Kamara, che è appena rientrato dopo un problema fisico. Sulla destra agirà Ehizibue.