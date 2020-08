Nazionale, tutti negativi i test a giocatori e staff

VERSO LA NATIONS LEAGUE

La Nazionale può sorridere. Secondo indiscrezioni che arrivano da Coveciano i test che sono stati effettuati su squadra e intero staff sono tutti negativi al Covid-19. La Nazionale, guidata da Roberto Mancini, è attesa a brevissimo da due impegni per quanto riguarda la Nations League. Il primo contro al Bosnia Erzegovina il 4 settembre allo stadio Franchi di Firenze e il secondo il 7 settembre contro l'Olanda ad Amsterdam. Sul campo, invece, sono stati effettuati i test atletici prima del primo vero allenamento che sarà oggi alle 17.30,

Il punto sui convocati è presto fatto. La quarantena per Tonali scade il 2 settembre, è positivo, come si sa, ma non è stato comunicato ufficialmente dal Brescia. Per il centrocampista, in odore di trasferimento al Milan, però, è difficile che venga utilizzato da Mancini sia per la Bosnia sia per l'Olanda.

La quarantena di Jorginho, invece, finisce il 31, domani quindi. Se il giocatore del Chelsea sarà negativo potrà aggregarsi in tempo per l'Olanda, per la Bosnia è probabile che si aggreghi ma non scenderà in campo.