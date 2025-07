Le salme di Diogo Jota e del fratello arrivate in Portogallo

Le salme di Diego Jota, il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva, morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, al nord della Spagna, sono giunte a Gondomar, la località d'origine vicina a Oporto, in Portogallo, dove domani si svolgeranno i funerali. Dopo l'esame autoptico all'Istituto anatomo-forense di Zamora, i resti sono stati trasferiti nella cittadina portoghese, accolti la scorsa notte nella Capela da Resurreiçao della cattedrale di Gondomar da decine di tifosi che hanno riservato loro un'ultima ovazione, riferiscono i media portoghesi, fra cui Jurnal de Noticias. I familiari dei due calciatori hanno già raggiunto la cappella, dove si aspetta una grossa affluenza alla veglia funebre che comincerà a partire dalle 16 - nella giornata di lutto ufficiale decretata in Portogallo - e alla quale è prevista la partecipazione anche del presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, e del primo ministro Luis Montenegro.