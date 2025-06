Spalletti-Gravina, alta tensione: Moldova decisiva. In lizza Ranieri e Pioli

In casa Italia piove sul bagnato. E non per la pioggia caduta ieri sera all'Ullevaal Stadion che ha fatto da contorno a una delle peggiori prestazioni della Nazionale, ma per gli strascichi che rischia di lasciare la netta sconfitta per 3-0 con la Norvegia. A partire dalla posizione di Luciano Spalletti, che nelle ultime ore non sembra essere così salda come si pensava. Per ammissione dello stesso Ct, che subito dopo il match ha preannunciato un'imminente faccia a faccia con il Presidente Federale Gravina: "C'è bisogno che parli di tutto col presidente Gravina. Lui mi ha dato la possibilità di essere CT e lo ringrazierò sempre, poi lui può fare ciò che gli pare. Ora devo pensare a questa partita e poi parlerò con Gravina". Faccia a faccia che andrà in scena martedì, all'indomani della sfida con la Moldova.