Nazionale, i convocati di Spalletti: tornano Acerbi e Orsolini, novità Coppola

Terminata la stagione di Serie A, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prime gare di qualificazione della Nazionale ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia a Oslo e contro la Moldova a Reggio Emilia. Nell'elenco dei 27 scelti dal ct azzurro la novità è il difensore dell'Hellas Verona Diego Coppola, ma da segnalare ci sono anche i ritorni nel giro della Nazionale di Francesco Acerbi, richiamato probabilmente per marcare Haaland, Riccardo Orsolini e Davide Zappacosta. I primi due non indossavano la maglia azzurra da circa un anno, il terzo da tre anni e mezzo.