Nazionale, Spalletti si commuove e lascia la conferenza stampa

Luciano Spalletti non è più il ct della Nazionale italiana di calcio e durante la conferenza stampa in cui ha comunicato di essere stato esonerato non sono mancati momenti di emozione. L'ultimo è arrivato in risposta alla domanda su un presunto tradimento da parte di qualcuno. Spalletti alla domanda "si è sentito tradito?" ha elencato i nomi dei dirigenti della Figc, tutt'altro che in termini accusatori, prima di fermarsi, alzarsi e lasciare la sala stampa di Coverciano visibilmente commosso.