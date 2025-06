Nazionale, De Zerbi: "Crisi azzurra? Si fatica a trovare il talento"

"Alla lunga penso che non è più il tempo dei Totti, Del Piero, Inzaghi, Montella o Vieri, in cui non sapevi chi portare - ha aggiunto l'allenatore riavvolgendo il nastro dei ricordi per spiegare meglio il concetto -. Ora queste cose ce l'ha la Francia, la Spagna. Ma l'Italia no". "L'Italia ha qualche giocatore forte come Barella, Bastoni, Tonali e Locatelli - ha ribadito -. Però è un periodo in cui non riusciamo a sfornare un certo livello".