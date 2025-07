Addio a Peter Rufai, campione d'Africa con la Nigeria nel '94: si arrese a Baggio a Usa '94

Il calcio africano piange la scomparsa di Peter Rufai, portiere nigeriano che ha difeso i pali della nazionale del suo Paese per buona parte degli anni 90 e con cui ha vinto la coppa d'Africa nel 1994. "Piangiamo la scomparsa del leggendario portiere delle Super Eagles, Peter Rufai, un gigante del calcio nigeriano e campione della Coppa d'Africa nel 1994", si legge nel messaggio pubblicato sul profilo X della nazionale nigeriana. Rufai è stato estremo difensore titolare della Nigeria anche nei Mondiali di Usa 94, affrontò l'Italia di Arrigo Sacchi agli ottavi di finale venendo trafitto per due volte da Roberto Baggio. Doppietta che consentì agli azzurri di vincere in rimonta la partita.