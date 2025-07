Pippo Inzaghi: "Gattuso ct? Sono contento per lui"

La nomina di Rino Gattuso come commissario tecnico della Nazionale è "benedetta" anche da Filippo Inzaghi, suo compagno di squadra per tanti anni al Milan e in maglia azzurra. "L'ho sentito appena dopo l'ufficialità del nuovo incarico. Sono molto contento - sottolinea il tecnico del Palermo ai microfoni di "Torretta Cafè", format dei canali ufficiali del club rosanero - che uno di quei ragazzi del 2006 possa portare in Nazionale quello che eravamo noi, cercare di costruire quel gruppo anche perché vogliamo giocare il Mondiale. L'Italia merita di giocarlo e penso che Rino abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare al meglio".