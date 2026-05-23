Inter, Frattesi non è partito per Bologna: le ultime sull'infortunio e i cinque assenti di Chivu

23 Mag 2026 - 11:16
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L'Inter perde Davide Frattesi per la sfida contro il Bologna. Il centrocampista nerazzurro non è partito con la squadra in vista della trasferta del Dall'Ara, ultima gara della stagione per entrambe, a causa di un affaticamento agli adduttori

Problema fisico non grave, ma che ha costretto Frattesi a chiudere anticipatamente la propria annata sul campo. In un 2025/26 chiuso con due trofei, scudetto e Coppa Italia, la mezz'ala romana non è mai stata protagonista con Chivu: 22 presenze in Serie A, di cui appena 3 da titolare, mentre per 14 volte è rimasto seduto in panchina per gli interi 90'. 

Un feeling mai scattato con il nuovo allenatore che potrebbe portare all'addio estivo, anche perché l'Inter pensa già a come rinforzare il proprio centrocampo, con Koné e Jones nomi già sul tavolo

Inter, a Bologna cinque assenti

 Oltre a Frattesi, per la sfida di Bologna Chivu dovrà fare a meno anche di Akanji, Thuram, Calhanoglu e Dumfries, lasciati liberi in vista del Mondiale da disputare tra qualche settimana con le rispettive nazionali. 

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