Inter, Frattesi non è partito per Bologna: le ultime sull'infortunio e i cinque assenti di Chivu

L'Inter perde Davide Frattesi per la sfida contro il Bologna. Il centrocampista nerazzurro non è partito con la squadra in vista della trasferta del Dall'Ara, ultima gara della stagione per entrambe, a causa di un affaticamento agli adduttori.
Problema fisico non grave, ma che ha costretto Frattesi a chiudere anticipatamente la propria annata sul campo. In un 2025/26 chiuso con due trofei, scudetto e Coppa Italia, la mezz'ala romana non è mai stata protagonista con Chivu: 22 presenze in Serie A, di cui appena 3 da titolare, mentre per 14 volte è rimasto seduto in panchina per gli interi 90'.
Un feeling mai scattato con il nuovo allenatore che potrebbe portare all'addio estivo, anche perché l'Inter pensa già a come rinforzare il proprio centrocampo, con Koné e Jones nomi già sul tavolo.
Inter, a Bologna cinque assenti
Oltre a Frattesi, per la sfida di Bologna Chivu dovrà fare a meno anche di Akanji, Thuram, Calhanoglu e Dumfries, lasciati liberi in vista del Mondiale da disputare tra qualche settimana con le rispettive nazionali.