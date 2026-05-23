Inter, Frattesi non è partito per Bologna: le ultime sull'infortunio e i cinque assenti di Chivu

Problema fisico non grave, ma che ha costretto Frattesi a chiudere anticipatamente la propria annata sul campo. In un 2025/26 chiuso con due trofei, scudetto e Coppa Italia, la mezz'ala romana non è mai stata protagonista con Chivu: 22 presenze in Serie A, di cui appena 3 da titolare, mentre per 14 volte è rimasto seduto in panchina per gli interi 90'.