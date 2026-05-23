Mondiali 2026, allarme Ebola: "Congo in isolamento per 21 giorni o non potranno venire negli Usa"

La nazionale della Repubblica democratica del Congo impegnata nei prossimi Mondiali di calcio 2026 dovrà rimanere in isolamento per 21 giorni prima di poter entrare negli Stati Uniti, a causa dell'epidemia di Ebola che sta colpendo il Paese. Il direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali, Andrew Giuliani, ha dichiarato a Espn che i funzionari statunitensi hanno informato la Fifa, la nazionale congolese e il governo di Kinshasa che la squadra dovrà rimanere in una 'bolla' in Belgio, dove i giocatori si stanno attualmente allenando.