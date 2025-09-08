Nazionale, l'ex ct Ventura: "Con Spalletti testa pesante, ora c'è allegria"

Ospite a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, l'ex commissario tecnico ha parlato del momento attuale degli Azzurri, elogiando il lavoro fatto finora dal nuovo ct: "La partita contro l'Estonia è stata bella soprattutto dal punto di vista della voglia. Ho avuto la sensazione che ci fosse una grande disponibilità reciproca. Gattuso ha riportato serenità, un po' di fiducia e un pizzico di allegria. Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra: tutti segnali positivi". Secondo Ventura, la differenza con la gestione Spalletti è netta: "Con lui in panchina si percepiva come i giocatori avessero la testa pesante, adesso invece ce l'hanno sgombra". Un pensiero anche sulla partita di questa sera, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: "Israele è un avversario delicato perché arrivano da un periodo difficile. Non si può sbagliare, altrimenti diventerebbe una salita dura da scalare".