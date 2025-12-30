Morto a 91 anni Enrique Collar, leggenda dell'Atletico Madrid

La leggenda dell'Atletico Madrid, Enrique Collar, capitano per quasi un decennio, è morto all'età di 91 anni, ha annunciato il suo ex club. "La famiglia biancorossa ha perso un simbolo che ha dato tutto per portare l'Atletico Madrid ai vertici del calcio nazionale e continentale", ha dichiarato il club madrileno in un comunicato sul suo sito web. In 16 stagioni con i 'Colchoneros' (1953-1969), l'ex ala sinistra ha giocato 470 partite e segnato 105 gol. Soprannominato 'El Niño' (Il Bambino) molto prima di un'altra leggenda del club, Fernando Torres, Collar ha capitanato la squadra dal 1960 al 1969, un record per l'Atletico.