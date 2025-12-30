Logo SportMediaset

Calcio

Morto a 91 anni Enrique Collar, leggenda dell'Atletico Madrid

30 Dic 2025 - 08:00
© Foto da web

© Foto da web

La leggenda dell'Atletico Madrid, Enrique Collar, capitano per quasi un decennio, è morto all'età di 91 anni, ha annunciato il suo ex club. "La famiglia biancorossa ha perso un simbolo che ha dato tutto per portare l'Atletico Madrid ai vertici del calcio nazionale e continentale", ha dichiarato il club madrileno in un comunicato sul suo sito web. In 16 stagioni con i 'Colchoneros' (1953-1969), l'ex ala sinistra ha giocato 470 partite e segnato 105 gol. Soprannominato 'El Niño' (Il Bambino) molto prima di un'altra leggenda del club, Fernando Torres, Collar ha capitanato la squadra dal 1960 al 1969, un record per l'Atletico.

In questo periodo ha guidato la sua squadra alla vittoria di un titolo della Liga (1966), di tre Coppe del Re (1960, 1961, 1965) e di una Coppa delle Coppe (1962). Dopo aver collezionato 16 presenze con la Spagna e segnato 4 gol per la sua nazione, fece parte della squadra per la Coppa del Mondo del 1962 in Cile. Si ritirò nel 1970 dopo un'ultima stagione al Valencia. 

