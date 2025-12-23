Italia, Gattuso: "Il chiodo fisso è andare al Mondiale. Ho accettato subito il ruolo di ct e non me ne pento"

Rino Gattuso ha rilasciato una lunga intervista a Vivo Azzurro TV nel corso della quale ha parlato dei suoi primi sei mesi sulla panchina della Nazionale e dei play-off di marzo in cui l'Italia si giocherà il pass per i Mondiali. "Quando mi è stato proposto di diventare ct ho detto subito di sì, senza chiedermi quali fossero i pro e i contro - ha spiegato il ct azzurro -. Ho accettato e non me ne pento, sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Mi sento un privilegiato, un uomo molto fortunato. Ho la possibilità di allenare la Nazionale italiana e penso che milioni di persone si vorrebbero trovare al mio posto. Ho tanta responsabilità, ma la responsabilità ce l’ho avuta anche all’età di dodici anni: quando sono andato a Perugia, stavo in una stanza e il pensiero era che non potevo tornare a casa, altrimenti avrei fallito. È da una vita che convivo con le pressioni, spero di dare il massimo e di regalare con i miei ragazzi una gioia all’Italia intera".