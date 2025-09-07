Italia, Tonali: "I tre punti unico pensiero, in campo saremo 11 Gattuso"

Tornando al match di venerdì: "Gattuso ci ha trasmesso positività, ci ha fatto capire che siamo forti, che abbiamo fatto grandi partite e vinto con grandi squadre. Anche dopo il primo tempo senza gol di Bergamo ha tenuto alto l'ordine in campo, la positività, poi con l'1-0 ci siamo sbloccati. Ci ha trasmesso la voglia e la cattiveria che non mancava ma era a livelli bassi. L'ha ritirata fuori a tutti i giocatori".