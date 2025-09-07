Logo SportMediaset
Italia, Tonali: "I tre punti unico pensiero, in campo saremo 11 Gattuso"

Le parole del centrocampista azzurro: "Ho parlato tanto col ct, quello che mi dirà lo custodirò come se lo avesse detto mio padre"

07 Set 2025 - 19:36

Sandro Tonali suona la carica verso Israele, con una vittoria la Nazionale aggancerebbe il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026: "Ogni partita è diversa dall'altra (riferendosi al 5-0 all'Estonia, ndr), gli avversari sono diversi e noi siamo diversi. Vogliamo solo vincere, giocare per i tre punti e non pensare ai playoff o alla Norvegia".

Tornando al match di venerdì: "Gattuso ci ha trasmesso positività, ci ha fatto capire che siamo forti, che abbiamo fatto grandi partite e vinto con grandi squadre. Anche dopo il primo tempo senza gol di Bergamo ha tenuto alto l'ordine in campo, la positività, poi con l'1-0 ci siamo sbloccati. Ci ha trasmesso la voglia e la cattiveria che non mancava ma era a livelli bassi. L'ha ritirata fuori a tutti i giocatori".

Parlando a Sky, il centrocampista ha sottolineato il suo bel rapporto con Gennaro Gattuso, da sempre indicato come suoi idolo da giocatore: "Ho parlato molto con lui, sarebbe stato bello essere allenato da lui prima ma ora sono felice che stia accadendo in Nazionale. Quello che mi ha detto e mi dirà lo custodirò come se lo avesse detto mio padre. Io il Gattuso dell'Italia di Gattuso? No lui farà sì che in campo ci saranno 11 Gattuso".

