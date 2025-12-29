Roma, Soulé: "Migliorare negli scontri diretti"

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il gol segnato nel 3-1 al Genoa, Matias Soulé si è detto contento per il successo della Roma: “Ovviamente oggi era importantissimo. Come avevo detto dopo la sconfitta di Torino, ci servivano i tre punti per rimanere dove siamo, e ci siamo riusciti. Possiamo migliorare ancora tanto, soprattutto quando giochiamo contro le squadre che sono sopra di noi, ma il campionato è lungo. Dopo una sconfitta bisogna continuare a lavorare e, per fortuna, abbiamo chiuso l’anno con una vittoria che rende il 2025 molto positivo per noi. Dobbiamo continuare su questa strada”. Su De Rossi: “Ovviamente lui è stato molto importante per me quando sono arrivato qui alla Roma due anni fa. L’ho ringraziato e lui lo sa già: è una leggenda qui a Roma. È stato veramente emozionante vedere l’accoglienza che ha avuto oggi. Gli ho fatto l’in bocca al lupo per la stagione con il Genoa. È un grande e lo ringrazio davvero tanto”.