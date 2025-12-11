Logo SportMediaset

Calcio
La proposta

Serie A, la proposta: un big match alle 20 per favorire la Nazionale

Impossibile spostare il 30esimo turno, la Lega pensa a un anticipo di orario. Ma davvero 45 minuti faranno la differenza?

di Marco Mugnaioli
11 Dic 2025 - 18:05
Gennaro Gattuso (Italia) - Gattuso è il ct della nazionale italiana che ha chiuso il suo girone di qualificazione al secondo posto, dietro la Norvegia, e dunque affronterà la fase dei playoff per avere la speranza di approdare al Mondiale 2026. © Getty Images

In Serie A torna d’attualità il tema degli orari delle partite serali, una questione che ciclicamente riemerge ma che stavolta potrebbe trovare un punto di svolta sotto la spinta di un obiettivo chiaro: aiutare la Nazionale in vista dei playoff per andare ai Mondiali. Come riporta Il Corriere della Sera infatti, la Lega è tornata sulla proposta del proprio presidente Simonelli, che già la scorsa estate aveva proposto di far iniziare le partite serali alle 20 per "attrarre i clienti del futuro", e come segno di buona volontà verso Gattuso, che ha chiesto di anticipare la giornata di campionato prima del playoff, sta pensando di anticipare un big match alle 20.00 così da "liberare ore preziose" per gli atleti della Nazionale. 

Come riporta il quotidiano milanese, l’ipotesi è ritenuta percorribile e potrebbe rappresentare un segnale concreto di collaborazione tra la Serie A e la Federcalcio. Un anticipo di 45 minuti, infatti, permetterebbe ai giocatori convocati di concludere prima la gara, rientrare in tempi più rapidi nei rispettivi centri sportivi e mettersi subito a disposizione del ct in vista della preparazione alla partita decisiva per il futuro azzurro.

Si parla del 30esimo turno di campionato (in cui tra l’altro di ‘big match’ non ce ne sono, ndr), l’ultimo prima della pausa di fine marzo dedicata appunto alle nazionali, e l’ipotesi di un rinvio dell’intera giornata (come chiesto da Gattuso) è stata subito scartata per via del calendario troppo fitto, così la Lega pensa di anticipare… una partita di 45 minuti.

Francamente sembra un po’ pochino, la classica toppa troppo piccola per tappare il buco e non si capisce davvero come anticipando una sola partita e per di più di 45 minuti gli Azzurri possano avere un qualunque vantaggio nella sfida all’Irlanda del Nord. Più che un segnale concreto di collaborazione tra la Serie A e la Federcalcio sembra una presa in giro al ct e a tutti i tifosi che sognano di rivedere finalmente ai Mondiali.

nazionale
serie a
gattuso

