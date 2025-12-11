Serie A, la proposta: un big match alle 20 per favorire la Nazionale

In Serie A torna d’attualità il tema degli orari delle partite serali, una questione che ciclicamente riemerge ma che stavolta potrebbe trovare un punto di svolta sotto la spinta di un obiettivo chiaro: aiutare la Nazionale in vista dei playoff per andare ai Mondiali. Come riporta Il Corriere della Sera infatti, la Lega è tornata sulla proposta del proprio presidente Simonelli, che già la scorsa estate aveva proposto di far iniziare le partite serali alle 20 per "attrarre i clienti del futuro", e come segno di buona volontà verso Gattuso, che ha chiesto di anticipare la giornata di campionato prima del playoff, sta pensando di anticipare un big match alle 20.00 così da "liberare ore preziose" per gli atleti della Nazionale.