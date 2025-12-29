Chelsea, Maresca: "Devo capire perché sprechiamo i vantaggi"

La sconfitta di sabato per 2-1 contro l'Aston Villa è stata la terza volta in questa stagione in cui il Chelsea ha perso a Stamford Bridge dopo essere stato in vantaggio. La squadra ha perso 11 punti da posizioni di vantaggio in casa in questa stagione: esattamente la differenza tra il Chelsea, quinto in classifica, e il Manchester City, secondo. "Si tratta solo di capire il motivo - ha detto l'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca - Quando qualcosa continua a succedere, non è casuale. Dobbiamo capire perché. Indipendentemente dal fatto che stiamo vincendo, pareggiando o perdendo, quando subiamo un gol perdiamo un po' di controllo: queste situazioni vanno gestite meglio". Il tecnico italianoha poi parlato nello specifico della partita contro l'Aston Villa, ha dichiarato: "Non sono molte le squadre che creano così tante occasioni contro l'Aston Villa mentre loro nel primo tempo non hanno creato nulla. Onestamente, il risultato non riflette i 10 punti di differenza con loro".