Italia, con Israele è un esame di maturità: Gattuso conferma la coppia Kean-Retegui, due i cambi

La sfida contro l'Estonia ha consentito a Rino Gattuso di debuttare al meglio sulla panchina dell'Italia grazie a un successo roboante e una ripresa da sogno nella quale molte cose sono girate alla perfezione. Con Israele però è un vero e proprio esame di maturità: il livello è più alto e i margini di errori sono minimi. La classifica del girone vede infatti gli azzurri terzi con 6 punti, dietro a Norvegia (12) e Israele (9) con un match da recuperare.