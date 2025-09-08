Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
VERSO ISRAELE-ITALIA

Italia, con Israele è un esame di maturità: Gattuso conferma la coppia Kean-Retegui, due i cambi

Dopo la cinquina all'Estonia serve il successo contro Gloukh e compagni per prendersi il secondo posto

08 Set 2025 - 09:33
1 di 4
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dopo aver sconfitto 5-0 l'Estonia nel suo debutto da ct, Rino Gattuso e la sua Nazionale si preparano al momento della verità nel gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri, che hanno trovato nuova linfa col doppio centravanti, sfidano infatti Israele per prendersi il secondo posto momentaneo nel girone che assicurerebbe la partecipazione ai play-off. A Debrecen c'è un solo risultato per gli azzurri, la vittoria che varrebbe l'aggancio ai rivali. Calcio d'inizio alle 20.45.

La sfida contro l'Estonia ha consentito a Rino Gattuso di debuttare al meglio sulla panchina dell'Italia grazie a un successo roboante e una ripresa da sogno nella quale molte cose sono girate alla perfezione. Con Israele però è un vero e proprio esame di maturità: il livello è più alto e i margini di errori sono minimi. La classifica del girone vede infatti gli azzurri terzi con 6 punti, dietro a Norvegia (12) e Israele (9) con un match da recuperare.

Un successo consentirebbe l'aggancio a Israele e al secondo posto, passo fondamentale per potersi poi giocare il tutto per tutto con la Norvegia per l'eventuale leadership del girone. Lo storico tra le due Nazionali ci racconta di un'Italia che non ha mai perso contro Israele: sei vittorie, due delle quali nella recente Nations League con Spalletti (2-1 e 4-1) e un pari.

Gattuso vuole fortemente i tre punti e cambierà qualcosa rispetto alla gara contro l'Estonia: saranno due le modifiche alla formazione. Dentro Mancini e Locatelli, fuori Calafiori e Zaccagni in un 3-5-2 di partenza. Cruciale sarà la posizione di Politano, pronto ad alzarsi vicino alle punte in fase offensiva in una sorta di 4-3-3. A dispetto delle attese, confermate le due punte, ossia Kean e Retegui che hanno ben duettato con l'Estonia. Serve equilibrio certo, ma anche segnare tanti gol per migliorare la differenza reti generale.

Leggi anche

Italia, la sfida con Israele è già decisiva: cosa devono fare gli azzurri per qualificarsi ai Mondiali

israele italia
italia
gattuso
kean
retegui

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

01:08
DICH GATTUSO su volley 7/9 DICH

Gattuso: "Complimenti alle ragazze del Volley"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:44
Insigne sogno di Sarri

Insigne sogno di Sarri

01:21
Pogba, altro retroscena

Pogba era arrivato a pesare quasi 100 chili

01:34
Che prestazione a Pisa

Soulé si è preso la Roma

01:28
Nuovo Milan da riscatto

Milan, c'è il Bologna per il riscatto

01:33
Lucca in rampa di lancio

Napoli, c'è Lucca in rampa di lancio

01:31
Lautaro sogna e segna

Inter, Lautaro sogna e segna

01:30
Di Gregorio imbattuto

Juve, Di Gregorio imbattuto all'esame Inter

01:07
Israele prossimo ostacolo

Italia, Israele prossimo ostacolo

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

I più visti di Nazionale

Gattuso, scelte fatte per l’Estonia: doppio centravanti e Italia super offensiva

Qualificazioni Europeo: buona la prima per l’Italia, 2-1 sul Montenegro all’esordio

Gennaro Gattuso

Gattuso a caccia di gol, con Israele verso la conferma di Kean e Retegui

Gattuso fa pretattica: "Israele ha qualità, servirà equilibrio. Due attaccanti? Vedrete"

Due punte pure più due esterni, la nuova Italia di Gattuso non è solo grinta e sacrificio

DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:12
Nazionale, Ventura: "Gattuso ha riportato serenità e allegria"
09:32
Napoli, oggi gli accertamenti per Rrahmani
23:22
Rodri: "Chi deve vincere il Pallone d'Oro? Ho due nomi. Ma per affetto..."
22:47
La sindaca Salis al presidente Sucu: "Auguri per il 132° compleanno del Genoa"
21:13
Haaland saluta Akanji: "Top player. Orgoglioso di esser stato tuo compagno squadra"