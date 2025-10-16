Nazionale, Gravina: "Fantasioso spostamento della Serie A per i playoff, ipotesi stage a febbraio"

Molto più probabile invece l'idea di organizzare uno stage intermedio a Coverciano per tenere unito il gruppo azzurro in vista dei playoff. "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo - ha proseguito Gravina -. Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo". "Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite - ha concluso il presidente della Figc -. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi".