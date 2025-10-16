Nazionale, Gravina: "Fantasioso spostamento della Serie A per i playoff, ipotesi stage a febbraio"

Il numero uno della Figc: "I giocatori hanno la febbre da Mondiale, ci dà carica ed entusiasmo"
Dopo il consiglio federale, Gabriele Gravina ha parlato del momento che sta attraversando la Nazionale rivolgendo lo sguardo anche al futuro in vista dei prossimi impegni per cercare di centrare la qualificazione ai Mondiali. "La febbre mondiale c'è, ma è positiva, di quelle che dà stimolo ed entusiasmo - ha dichiarato il presidente della Figc -. Non daremo la tachipirina ai nostri calciatori, vogliamo conservarla questa febbre". "Spostare la giornata di Serie A prima dell'eventuale playoff di qualificazione al Mondiale? Ipotesi fantasiosa", ha poi aggiunto smentendo seccamente le voci circolate negli ultimi giorni sull'argomento.
Molto più probabile invece l'idea di organizzare uno stage intermedio a Coverciano per tenere unito il gruppo azzurro in vista dei playoff. "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo - ha proseguito Gravina -. Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo". "Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite - ha concluso il presidente della Figc -. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi".