"Pensavo fosse in Germania", lo Strasburgo sospende Emegha dopo l'errore in geografia

L'olandese ha accettato la decisione del club: "Accetto e comprendo la decisione del club di sospendermi per questo fine settimana. Ho 22 anni, ho commesso degli errori e so che ho ancora molto da imparare. Devo imparare da questo. So che devo migliorare, e migliorerò, sia in campo che fuori, per rappresentare il club. Questo è importante per me. Voglio chiarire che non ho mai avuto intenzione di ferire nessuno. Sabato sarò dietro alla squadra come un tifoso al 200%".