Calcio

"Pensavo fosse in Germania", lo Strasburgo sospende Emegha dopo l'errore in geografia

04 Dic 2025 - 15:49
Lo Strasburgo ha comunicato di aver fermato una delle sue stelle: Emmanuel Emegha, capitano e bomber dei francesi, è stato sospeso per una partita per motivi disciplinari. "Il Racing Club de Strasbourg Alsace ha deciso di sospendere Emmanuel Emegha per la prossima partita di Ligue 1, sabato 6 dicembre a Tolosa”, si legge nel comunicato ufficiale del club. "Questa decisione è stata presa in seguito alla recente mancanza di rispetto dei valori e delle regole del club da parte del giocatore. Emmanuel rimane un membro importante della nostra squadra, che ha sempre dato il massimo per il club in campo". Emegha è promesso sposo del Chelsea che in estate l'ha acquistato lasciando il prestito allo Strasburgo. Secondo alcune indiscrezioni la sospensione sarebbe arrivato in seguito ad alcune dichiarazioni del calciatore che aveva ammesso di pensare che lo Strasburgo fosse un club tedesco prima di firmare con loro. 

L'olandese ha accettato la decisione del club: "Accetto e comprendo la decisione del club di sospendermi per questo fine settimana.  Ho 22 anni, ho commesso degli errori e so che ho ancora molto da imparare. Devo imparare da questo. So che devo migliorare, e migliorerò, sia in campo che fuori, per rappresentare il club. Questo è importante per me. Voglio chiarire che non ho mai avuto intenzione di ferire nessuno. Sabato sarò dietro alla squadra come un tifoso al 200%".

