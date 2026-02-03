Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi

Non sembra essere nei piani nemmeno il ritorno di Zaniolo, appena rientrato da infortunio. In occasione dei playoff mondiali la sicura novità sarà Marco Palestra, il giovane esterno destro (21 anni il prossimo 3 marzo) di proprietà dell’Atalanta che sta facendo un grande campionato in prestito a Cagliari. Con Politano reduce da infortunio e Cambiaso in difficoltà potrebbe tornare utile sulla destra nel 3-5-2: Gattuso lo ha seguito con attenzione e lo ritiene già pronto. Piccola precisazione: la decisione di portare Palestra a Coverciano risale a qualche settimana fa e quindi non è legata al recente ko di Di Lorenzo.