Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi
Il ct dell'Italia ha le idee chiare per il futuro degli azzurri in vista delle partite decisive per le qualificazioni mondialidi Simone Malagutti
E così è arrivato febbraio, il mese dello stage azzurro inizialmente ipotizzato e diventato ben presto un miraggio per Rino Gattuso, tra calendario intasato e club poco interessati (eufemismo) e non collaborativi (le società di Premier League, per esempio, avevano fatto sapere da tempo di non essere intenzionate a liberare i vari Donnarumma, Vicario, Calafiori, Tonali, Udogie).
In vista della semifinale playoff del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord il ct metterà una pezza al mancato stage cercando di tenere il gruppo unito e focalizzato sui suoi obiettivi attraverso una serie di incontri. Nelle prossime settimane porterà a cena a Milano gli azzurri di Inter, Milan e Juventus. In tutto una decina, tra cui Bartesaghi. L’esterno sinistro rossonero è seguito da Gattuso ma al momento chiuso, in vista di una convocazione, da Dimarco e Spinazzola. Se ne riparlerà in futuro: inutile chiamarlo il prossimo marzo sapendo già che per lui non ci sarà spazio.
In programma anche una cena nella Capitale con i giocatori di Lazio e Roma, poi viaggio verso sud, direzione Napoli. Qui Gattuso potrà sondare sensazioni e prospettive di rientro di Di Lorenzo, a oggi non sicuro di poter giocare gli spareggi mondiali, per i quali non è prevista la convocazione di Vergara: il momento non è quello giusto, ci si gioca la vita e non si possono fare esperimenti. Per lo stesso motivo non ci saranno margini per un ritorno immediato di Chiesa dopo i suoi ripetuti ‘no' alle chiamate del CT: troppo poco impiegato nel Liverpool per essere ritenuto una certezza e troppo poco inquadrabile tatticamente nel 3-5-2.
Non sembra essere nei piani nemmeno il ritorno di Zaniolo, appena rientrato da infortunio. In occasione dei playoff mondiali la sicura novità sarà Marco Palestra, il giovane esterno destro (21 anni il prossimo 3 marzo) di proprietà dell’Atalanta che sta facendo un grande campionato in prestito a Cagliari. Con Politano reduce da infortunio e Cambiaso in difficoltà potrebbe tornare utile sulla destra nel 3-5-2: Gattuso lo ha seguito con attenzione e lo ritiene già pronto. Piccola precisazione: la decisione di portare Palestra a Coverciano risale a qualche settimana fa e quindi non è legata al recente ko di Di Lorenzo.
Confermato poi il ritorno di Marco Verratti, che oggi gioca in Qatar nell’Al Duhail (ma ha appena riportato un infortunio al ginocchio. DaValutare i tempi di recupero). La sua ultima partita in Nazionale risale al 18 giugno 2023, finale per il terzo posto della Nations League contro l’Olanda (3-2 per l’Italia di Roberto Mancini, che si sarebbe poi dimesso due mesi dopo).
Sveliamo un retroscena. Anche Luciano Spalletti aveva pensato al ritorno di Verratti, ma i dati forniti dalle sue prestazioni parlavano di un giocatore lontano dal suo livello migliore. Lo staff di Gattuso lo sta seguendo e oggi rivede in lui dati fisici e atletici di quando era una colonna del Psg.
Da qui agli spareggi non serviranno altre visite nei ritiri, la maggior parte del lavoro del CT consisterà nel seguire gli azzurri dal vivo. Quindici persone tra osservatori e membri dello staff tecnico (tra cui il vice Riccio e Bonucci) visioneranno il maggior numero possibile di partite, mentre Gattuso nelle prossime settimane sarà personalmente allo stadio per Juventus-Lazio (8 febbraio), Inter-Juventus (14 febbraio), Milan-Como (18 febbraio) e Atalanta-Napoli (27 febbraio).