Napoli, infortunio per Favasuli: lesione al retto femorale, lascia il ritiro dell'Under 21

02 Ott 2026 - 19:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Nuovo infortunio in casa Napoli: si ferma Costantino Favasuli. L'esterno ex Catanzaro ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nella gara tra Italia e Armenia Under 21. Nel pomeriggio, ha lasciato il ritiro degli azzurrini. Da sabato sarà a Castel Volturno per iniziare la fase di recupero con lo staff medico del club. 

Napoli, il comunicato sull'infortunio di Favasuli

 "Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center".

Leggi anche
 Calhanoglu McTominay 

La sosta "svuota" le infermerie: ecco chi tornerà a disposizione alla ripresa del campionato

Ultimi video

01:42
Dembélé: "Match speciale"

Dembélé: "Match speciale"

01:36
RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

00:47
MCH PARMA-ENTELLA 1-1 2/10 MCH

Parma bloccato dall'Entella in amichevole

00:24
MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

06:16
DICH NETO POST CREMONESE 02/10 SRV

Neto: "Ritorno alla Juve? Non vi ho mai detto una cosa..."

01:38
L'incubo dell'Inter terrorizza anche l'Italia

L'incubo dell'Inter terrorizza anche l'Italia

01:45
"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

01:31
Gilardino suona a Parma

Gilardino suona a Parma

01:19
"Vogliamo vincere, ma..."

"Vogliamo vincere, ma..."

01:39
Nico Paz dopo Messi

Nico Paz dopo Messi

01:51
Il Toro segna e... basta

Il Toro segna e... basta

01:40
Bisseck, l'Inter e Milano

Bisseck, l'Inter e Milano

02:11
Pulisic vuole ripartire

Pulisic vuole ripartire

02:01
Carnevali carica la Juve

Carnevali carica la Juve

01:34
Zhegrova in esclusiva

Zhegrova in esclusiva

01:42
Dembélé: "Match speciale"

Dembélé: "Match speciale"

I più visti di Calcio

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Adin Licina
19:54
Juve-Cremonese, assist e infortunio per Licina: corsa al J-Medical e operazione al polso
19:38
Francia-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini fa due cambi, si rivede Kean dal 1'
19:23
Napoli, infortunio per Favasuli: lesione al retto femorale, lascia il ritiro dell'Under 21
18:52
Paura in Argentina per Leandro Paredes: prende fuoco la casa, nessun ferito
17:51
Anac: "Niente conflitto di interessi Coni-Figc per Bianchedi"