Napoli, infortunio per Favasuli: lesione al retto femorale, lascia il ritiro dell'Under 21

Nuovo infortunio in casa Napoli: si ferma Costantino Favasuli. L'esterno ex Catanzaro ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nella gara tra Italia e Armenia Under 21. Nel pomeriggio, ha lasciato il ritiro degli azzurrini. Da sabato sarà a Castel Volturno per iniziare la fase di recupero con lo staff medico del club.