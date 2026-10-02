Francia-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini fa due cambi, si rivede Kean dal 1'

I due Esposito confermati e solo due novità rispetto alla trasferta vincente in Turchia. Roberto Mancini cambia poco l'Italia che, alle ore 20,45, affronterà la Francia di Zidane nella terza giornata della fase a gironi della Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali:
FRANCIA (4-3-3): Maignan Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, O. Dembélé, Doué.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P.Esposito, Kean.