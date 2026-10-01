Italia, 9 esclusi dai convocati per la Francia: tra loro anche Romano e Inacio

Come spiegato dalla stessa Figc, in mattinata non si alleneranno con il gruppo, mentre nel pomeriggio si sottoporranno a una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia, spiccano Barella e Gianluca Mancini, a cui si aggiungono Daniel Maldini, Zoma e Ricci.