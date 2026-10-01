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Italia, 9 esclusi dai convocati per la Francia: tra loro anche Romano e Inacio

Le scelte del ct Roberto Mancini per il terzo impegno di Nations League allo Stade de France: tornano Barella e Mancini. Azzurri pronti a sfidare Zidane 

01 Ott 2026 - 10:49
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A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il ct ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori: si tratta di Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano.

Come spiegato dalla stessa Figc, in mattinata non si alleneranno con il gruppo, mentre nel pomeriggio si sottoporranno a una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia, spiccano Barella e Gianluca Mancini, a cui si aggiungono Daniel Maldini, Zoma e Ricci

Il terzo impegno di Nations League allo Stade de France contro i padroni di casa della Francia è in programma domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 20.45. A 20 anni dalla finale Mondiale di Berlino, nuovo incrocio con Zinedine Zidane, che ha appena iniziato la sua avventura sulla panchina francese con i successi per 1-0 su Turchia e Belgio. 

Gli esclusi per la trasferta in Turchia

 In occasione della sfida di Bursa, vinta 4-1 contro la Turchia di Vincenzo Montella, il ct Roberto Mancini aveva lasciato a Coverciano ad allenarsi ben 10 giocatori: Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Pessina, Ricci e Zoma.

Una scelta dovuta alla necessità di gestire le forze per le quattro gare in programma in questa maxi sosta e nell'ottica di rotazioni obbligate, tra i 34 convocati iniziali. A loro si era aggiunto Zaniolo, rientrato a Udine per quella che poi si è rivelata una lesione al bicipite femorale. 

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