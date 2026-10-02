Juve-Cremonese, assist e infortunio per Licina: corsa al JMedical

Il classe 2007, di proprietà del club bianconero e attualmente in prestito ai grigiorossi, ha prima servito l'assist per il gol del vantaggio della Cremonese firmato da Federico Bonazzoli, e poi è rimasto a terra dolorante dopo un tentativo di conclusione con il piede mancino; pur avendo concluso la prima frazione di gioco, il diciassettenne non è rientrato in campo nella ripresa e si è diretto al JMedical con la mano fasciata per sottoporsi ad accertamenti precauzionali.