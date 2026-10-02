Juve-Cremonese, assist e infortunio per Licina: corsa al JMedical

02 Ott 2026 - 14:09
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Adin Licina © instagram

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Adin Licina è stato uno dei protagonisti del primo tempo dell'amichevole della Continassa tra Juventus e Cremonese.

Il classe 2007, di proprietà del club bianconero e attualmente in prestito ai grigiorossi, ha prima servito l'assist per il gol del vantaggio della Cremonese firmato da Federico Bonazzoli, e poi è rimasto a terra dolorante dopo un tentativo di conclusione con il piede mancino; pur avendo concluso la prima frazione di gioco, il diciassettenne non è rientrato in campo nella ripresa e si è diretto al JMedical con la mano fasciata per sottoporsi ad accertamenti precauzionali.

Gli esami clinici serviranno a chiarire l'entità del trauma rimediato alla mano e a stabilire se si tratti di una semplice contusione o di un problema più serio.

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