Qualificazioni Europei U21, l’Italia vince, ma che fatica! Decide Cisse allo scadere contro l’Armenia
Gli Azzurrini costruiscono, colpiscono due legni e sbagliano anche un rigore, ma al 95’ è il rossonero a portare i 3 punti
L’Italia U21 può ancora sperare nel primo posto nel girone, e a dare questa possibilità è il gol di Alphadjo Cisse a recupero inoltrato. Gli azzurrini riescono ad avere la meglio dell’Armenia con il risultato di 1-0 dopo una partita che, nel corso dei minuti, si era complicata sempre di più. Koleosho sbaglia un rigore nel secondo tempo, ma poi ci pensa Cisse - entrato nella ripresa e autore di una grande partita - a regalare la vittoria.
LA PARTITA
L’Italia U21 parte bene e, grazie a una notevole differenza tecnica, riesce subito a prendere ol controllo del gioco. La prima grande occasione arriva al 20’ sulla testa di Fini, ma l’esterno del Frosinone manda fuori. Gli azzurrini faticano a rendersi pericolosi con costanza, e Palmisani deve anche compiere una grande parata per evitare lo svantaggio, poi al 31’ Ndour sfiora il gol con la specialità della casa, il colpo di testa. Da qui all’intervallo non succede quasi nulla, e Baldini decide di cambiarne tre già a inizio secondo tempo: dentro Cisse, Lulli e Liberali.
Proprio il rossonero ha sul destro la prima grande occasione della ripresa, ma il suo tiro finisce sull’incrocio dei pali. Al 70’ arriva anche il secondo legno per l’Italia, questa volta con Comuzzo, bravo a prendere il tempo e colpire di testa su calcio di punizione. Al 76’ sempre Cisse, scatenato nei secondi 45’, si guadagna un rigore per fallo di mano della difesa avversaria. Dal dischetto si presenta Koleosho, che calcia sulla sua destra e si fa parare il tiro da Davtyan. Il recupero è tutto del classe 2006 del Milan: al 93’ calcia col mancino da fuori, ma Davtyan compie un miracolo. Al 95’ riceve ancora sul suo sinistro, e con una botta dall’interno dell’area di rigore riesce finalmente a trovare il gol. Finisce 1-0 per gli azzurrini, che ora potranno conquistare il primo posto nel girone battendo la Polonia nel prossimo e ultimo scontro, così da accedere direttamente agli Europei.
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Baldini: "Non vincere sarebbe stata un'ingiustizia"
""Non vincere questa partita sarebbe stata un'ingiustizia. Dopo due legni, un calcio di rigore sbagliato, altre palle che abbiamo concretizzato.... questa era una di quelle classiche partite che a volte". Così il tecnico dell'Italia, Silvio Baldini, dopo l'1-0 sull'Armenia ottenuto solo in pieno recupero in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2027. "A me è successo, di perdere partite dominate - ha proseguito Baldini alla Rai -. ma sono rimasto tranquillo, perché quando arrivi a una certa età l'emozione non è più la paura di perdere ma quella di sperare che i ragazzi possano raccogliere quello che meritano. Abbiamo fatto gol all'ultimo minuto, però conta uguale. Ora pensiamo alla Polonia, abbiamo lo scontro diretto".