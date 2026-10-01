Qualificazioni Europei U21, l’Italia vince, ma che fatica! Decide Cisse allo scadere contro l’Armenia

""Non vincere questa partita sarebbe stata un'ingiustizia. Dopo due legni, un calcio di rigore sbagliato, altre palle che abbiamo concretizzato.... questa era una di quelle classiche partite che a volte". Così il tecnico dell'Italia, Silvio Baldini, dopo l'1-0 sull'Armenia ottenuto solo in pieno recupero in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2027. "A me è successo, di perdere partite dominate - ha proseguito Baldini alla Rai -. ma sono rimasto tranquillo, perché quando arrivi a una certa età l'emozione non è più la paura di perdere ma quella di sperare che i ragazzi possano raccogliere quello che meritano. Abbiamo fatto gol all'ultimo minuto, però conta uguale. Ora pensiamo alla Polonia, abbiamo lo scontro diretto".